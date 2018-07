Histaminintoleranz: Erst Käse, dann Kopfweh?

Was ist Histamin?

Histamin ist ein Botenstoff, ein biogenes Amin, das sowohl in menschlichem als auch in tierischem und pflanzlichem Gewebe vorkommt. Es ist mehr oder weniger in allen Nahrungsmitteln enthalten. Im Körper wird es vor allem von Mastzellen im Darm gebildet.



Sind Sie Histamin-intolerant, bedeutet dies, dass der Abbau dieses Eiweißstoffes im Darm gestört ist. Die dahinterliegenden Ursachen sind noch nicht genau geklärt. Es wird vermutet, dass Betroffene entweder zu wenig DiAminOxidase (kurz: DAO, baut Histamin ab) produzieren oder die Diaminoxidase in einer inaktiven Form vorliegt.



Schon kleinere Mengen der Substanz in der Nahrung reichen, um Symptome hervorzurufen. Auch an allergischen Reaktionen, wie etwa Juckreiz, ist Histamin beteiligt.