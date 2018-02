Ballaststoffe - schlechter als ihr Ruf?

In welchen Lebensmitteln kommen Ballaststoffe vor?

Ballaststoffe gelten als wichtiger Bestandteil der menschlichen Ernährung und sollen sogar so manch gesundheitliches Risiko minimieren. Sie werden in wasserlösliche (Pektin, Johannisbrotkernmehl) und wasserunlösliche Ballaststoffe eingeteilt, so Maximilian Ledochowskiy, Arzt und Autor von "Gesund leben trotz Nahrungsmittelintoleranzen". Dabei handelt es sich weitgehend um unverdauliche Nahrungsbestandteile, die vorwiegend in pflanzlichen Lebensmitteln wie Gemüse (Karfiol, Fenchel, Kohl, Sauerkraut, Karotten, ...), Obst (Datteln, Feigen, Äpfel, Bananen, Birnen, Heidelbeeren, Himbeeren, ...) und Hülsenfrüchten (Bohnen, Erbsen, Erdnüsse, Linsen ...) sowie Nüssen vorkommen. Aber auch in Getreide (Roggen, Vollkornbrot, Weizen ...) und Milchprodukten können diese enthalten sein. Der Ballaststoffgehalt von Lebensmitteln ist unterschiedlich hoch.