Gluten-Unverträglichkeit: Darauf müssen Sie achten

Worin ist Gluten enthalten?

Die meisten Unverträglichkeitsreaktionen auf Eiweißbestandteile in verschiedenen Brot- und Getreidesorten werden vermutlich durch Gluten verursacht. Diese sind in so ziemlich allen bei uns üblichen Getreidesorten enthalten. So etwa in Roggen, Hafer, Weizen, Gerste sowie deren Kreuzungen Dinkel, Grünkorn, Einkorn und Kamut. Aufgrund seiner besonderen Eigenschaften bei der Herstellung von Mehlteigen wird Gluten oft auch als Binde- oder Klebereiweiß bezeichnet. Es besteht kein ursächlicher Zusammenhang mit Zöliakie.



Wie zeigt sich eine Glutensensitivität?

Eine Unverträglichkeit kann sich laut Vogelreuter durch folgende Symptomen äußern: Blähungen, Bauchkrämpfe, Durchfall, Verstopfung, Übelkeit, Depressionen, Migräne, Müdigkeit, Blutarmut, fettige und schmierige Stühle, Hauterscheinungen, Gliederschmerzen und Konzentrationsschwierigkeiten (Leistungsabfall). Die Beschwerden sind jedoch je von Mensch zu Mensch und je nach individueller Ausprägung unterschiedlich. Maximilian Ledochowski führt in seinem Buch "Nahrungsmittelintoleranzen" als häufige Krankheiten auch Unfruchtbarkeit, Osteoporose, Diabetes Typ 1 und Schilddrüsenerkrankungen wie Hashimoto an.