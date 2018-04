Laktose-Intoleranz: Was Sie wissen sollten

Wie kann ich eine Laktoseintoleranz behandeln?

Die schlechte Nachricht: Eine adulte Laktoseintoleranz begleitet Sie Ihr Leben lang und ist nicht heilbar - etwa durch den regelmäßigen Verzehr laktosehaltiger Lebensmittel. Die Gute: "Eine Laktoseintoleranz ist heutzutage weder mit großen Einschränkungen im täglichen Leben noch mit einer massiven Umstellung der Ernährungsgewohnheiten verbunden", so Axel Vogelreuter. Eruieren Sie Ihre persönliche Laktosegrenze - die Mehrzahl laktoseintoleranter Menschen verträgt eine gewisse Menge Milchzucker - und greifen Sie auf laktosereduzierte Milchprodukte zurück. Grundsätzlich kann der Körper laktosehaltige Lebensmittel besser vertragen, wenn diese im Rahmen einer fett- und eiweißhaltigen Mahlzeit eingenommen werden, so Vogelreuter. Checken Sie auch stets die Inhaltsstoffe von verpackten Lebensmitteln, denn Milchzucker versteckt sich nicht nur in Joghurt und Co. Auch in Salaten, Schokolade, Pizza und Backwaren, Kuchen und Torte ist Laktose versteckt.



Enzymersatz in Pulver und Tabletten

Haben Sie einmal nicht die Möglichkeit, auf laktosefreie Produkte zurückgreifen zu können (Restaurant, Hochzeitsbesuch etc.), können Laktase-Präparate Beschwerden mildern oder diese gar komplett unterbinden. Diese Kapseln, Tabletten oder Pulver gibt es in verschiedenen Dosierungen im Drogeriehandel oder in Apotheken zu kaufen, eingenommen werden diese mit oder vor der Nahrungsaufnahme.