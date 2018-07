Gewaltige Sandwalze rollte über Süden von Arizona

Sandstürme sind im US-Bundesstaat Arizona keine Seltenheit, doch was sich am Montag östlich der Stadt Yuma abgespielt hat, war beeindruckend. Dort tobte ein sogenannter Habub, ein Sandsturm, der Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 km/h erreichen und Sand bis in eine Höhe von knapp einem Kilometer aufwirbeln kann. Fotografen und sogenannte Storm Chaser (Sturmjäger) machten faszinierende Aufnahmen dieses Naturphänomens.