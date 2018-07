Polizisten bewahrten jungen Hund vor dem Hitzetod

Trotz Warnungen kommt es immer wieder vor, dass Menschen ihre Vierbeiner und auch Kinder im brütend heißen Fahrzeug zurücklassen. Oft ist das Fenster nur einen Spalt geöffnet. So geschehen am Samstagnachmittag auf einem Parkplatz in Pörtschach. Passanten hatten in einem Auto mit Grazer Kennzeichen einen Hund entdeckt. Der Besitzer war weit und breit nicht aufzufinden. Der Vierbeiner muss bereits längere Zeit im brütend heißen Pkw ausgeharrt haben.