Polizei bewahrt jungen Setter vor dem Hitzetod

Das Fahrzeug mit Grazer Kennzeichen stand schon längere Zeit auf dem Parkplatz in Pörtschach. Aufmerksame Passanten hatten darin einen Hund entdeckt. Die alarmierten Polizisten, die den 61-jährigen Zulassungsbesitzer nicht ausfindig machen konnten, handelten und schlugen mit einem Notfallhammer die Scheibe ein. Der junge Gordon Setter befand sich in einer Hundebox und war schon sehr geschwächt. Er wurde auf der Polizeistation mit Wasser versorgt und dann von der Tierrettung ins Tiko Klagenfurt gebracht. „Dem Hund geht es Gott sei Dank wieder gut. Der Besitzer wird ihn am Sonntag abholen,“ berichtet eine Tierrettungsfahrerin. Der 61-jährige Hundebesitzer muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.