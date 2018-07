Prügel-Koch schlägt in Restaurant auf Kollegin ein

Der in Weiß gekleidete Koch wurde von der Kamera dabei gefilmt, als er in der Küche des George-Webb-Restaurants in Milwaukee gegenüber einer Kollegin handgreiflich wurde. Der Mann wirkte zunächst ruhig, als er sich der Frau näherte. Dann verpasste er ihr einen brutalen Schlag auf den Kopf, sodass sie beinahe gegen den Herd gestoßen wurde.