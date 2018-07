Mutmaßlichen Dieb noch am selben Tag geschnappt

Am Freitag gegen 5 Uhr Morgens betrat ein vorerst unbekannter Täter laut Polizeibericht einen Beherbergungsbetrieb in Serfaus. Der Dieb durchsuchte mehrere Räumlichkeiten und stahl schließlich eine Geldtasche samt Inhalt - ein dreistelliger Eurobetrag. Noch am selben Tag aber, gelang es den Beamten der Polizeiinspektion Ried im Oberinntal einen 17-jährigen Österreicher als Tatverdächtigen auszuforschen.