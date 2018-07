Bikerin starb auf dem Weg ins Krankenhaus

Sturz in den Lech

Ebenfalls im Außerfern ereignete sich am Samstagvormittag ein Motorradunfall. Ein 52-jähriger Deutscher war laut Polizeibericht auf der Lechtalstraße in Elmen in Richtung Steeg unterwegs. Aus unbekannter Ursache begann sein Motorrad plötzlich zu schlingen, der Deutsche stürzte vom Motorrad über eine Böschung und in den Lech. Der Mann wurde abgetrieben, Passanten konnten ihn aber aus dem Wasser ziehen und erstversorgen. Er wurde erheblich verletzt mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Reutte geflogen.