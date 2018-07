Polizisten singen Obdachloser Geburtstagsständchen

Zahl der Obdachlosen so hoch wie zuletzt in den 30er Jahren

In der Metropole mit 8,5 Millionen Einwohnern lebten im Mai schätzungsweise rund 62.000 Obdachlose. Nach Angaben der unabhängigen Organisation Coalition for the Homeless war die Zahl der Obdachlosen in New York in den vergangenen Jahren so hoch wie zuletzt in Zeiten der Großen Depression der 1930er-Jahre.