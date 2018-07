Vor Kindern masturbiert: Mindestens 15 Opfer

Zehnjährige vergewaltigt: Opfer völlig am Ende

Jenes Mädchen, das in der Familienwohnung von einem Bekannten der Mama vergewaltigt wurde, während die Frau in der Küche war, ist völlig am Ende - der Täter (34) in Haft. Wieder einmal. Denn Christopher C. saß bereits 15 Monate hinter Gittern. Er wurde erst vor zwei Monaten entlassen.