Vor Kindern masturbiert: Sextäter in Wien gefasst!

Der Wiener Polizei gelang mit der Festnahme des Mannes bereits der zweite Schlag gegen einen Sextäter innerhalb nur weniger Tage. Erst am Donnerstag hatte ein 58-Jähriger mit offener Hose vor einem Hort in einem Gemeindebau in der Lassallestraße in Wien-Leopoldstadt gestanden und vor den Kindern onaniert. Der Wiener wurde ebenso festgenommen.