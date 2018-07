Wiener (34) vergewaltigte Zehnjährige - verhaftet

Zum Übergriff soll es nach Angaben der Polizei am Montagabend gegen 21 Uhr in der Wohnung der Bekannten in der Rugierstraße gekommen sein. Dort soll sich der Wiener an der zehn Jahre alten Tochter der Frau vergangen haben. Die abscheuliche Tat filmte der mutmaßliche Täter auch noch mit dem Handy mit.