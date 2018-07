Dutzende Touristen bei Bootsunglück gestorben

Häufig tödliche Unfälle mit Schiffen oder Bussen in Thailand

In Thailand gibt es häufig tödliche Unfälle mit Schiffen, Bussen und anderen öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Sicherheitsstandards sind niedrig. Erst am Dienstag war vor der Küste der Insel Sulawesi im benachbarten Indonesien eine Fähre mit rund 190 Menschen an Bord leckgeschlagen. Mindestens 34 Menschen - unter ihnen auch ein Kind - kamen dabei ums Leben.