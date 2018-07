Unglücksschütze traf statt Hasen anderen Jäger

Der Unglücksschütze ist seit 50 Jahren „unfallfrei“ als Jäger unterwegs. Im Oktober nahm er an einer Treibjagd im Bezirk Braunau teil. Eigentlich hatte er auf einen Hasen gefeuert, doch eines der Schrotkörner „gellte“ ab und traf einen 50 Meter entfernt stehenden Jäger in der Augengegend. Weil der Angeklagte geständig, unbescholten und zum Tatzeitpunkt völlig nüchtern war, zweifelte auch das Gericht nicht an der Unfall-Version.