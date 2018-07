Zehn Glücksspielautomaten bei Razzia beschlagnahmt

Eine Kontrolle nach dem Glücksspielgesetz war am Dienstag in Innsbruck erfolgreich: Beamte des Strafamtes der Landespolizeidirektion Tirol, Verterter des Landeskriminalamtes und der Polizeiinspektion Saggen sowie Beamte der Finanzpolizei und des Finanzamtes für Gebühren, Verkehrssteuern und Glücksspiel nahmen Räumlichkeiten in einem Bürogebäude am Bozner Platz unter die Lupe. Dabei entdeckten sie zehn spielbereite Glücksspielautomaten!