Endlich Entspannung bei den Linzer Baustellen

Erste Pfeiler für Bypässe

Fleißig gebaut wird einige Kilometer flussabwärts nun auch an der neuen Donaubrücke und seit einiger Zeit schon an der Voestbrücke und ihren zwei Bypässen. Die ersten Konstruktionen für die vier Pfeiler ragen aus der Donau heraus. „Die Bodenwerte passen“, ist Pöcheim erleichtert. Die Pfähle müssen bis zu 14 Meter tief in den Boden gesetzt werden. Zufrieden ist die Asfinag aber nicht nur mit dem Baufortschritt: „Es ist zu keiner Verschärfung der Verkehrssituation gekommen“, so Pöcheim.