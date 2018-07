Bergsteiger (44) von Blitz getroffen und verletzt

In ein heftiges Gewitter ist am Donnerstag ein 44-jähriger Engländer bei einer Bergtour in Tirol geraten, die von Achenkirch nach Pertisau führen hätte sollen. Der Mann wurde dabei von einem Blitz getroffen und von einem Berggrat geschleudert. Er wurde erheblich verletzt und unter schwierigen Bedingungen gerettet.