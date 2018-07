Auto in Flammen: Lenker schwer verletzt

Dramatische Szenen in Oberösterreich: Ein Augenzeuge schlug Alarm, er hatte eine Explosion bei einem Auto auf einer Brücke in Kematen an der Krems gesehen. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand der Wagen bereits in Flammen, der schwer verletzte Lenker, ein 55-Jähriger aus Wels, befand sich zum Glück bereits außerhalb des Fahrzeugs.