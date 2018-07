Wechsel fix: Ried-Urgestein Gebauer zum LASK!

Punkt 17 Uhr wurden am Mittwoch in Pasching der Verträge unterzeichnet. Obwohl Trainer Oliver Glasner noch vor zwölf Tagen das Engagement eines Torhüters ausgeschlossen hatte, schlug der LASK nun auf dieser Position mit Ried-Urgestein Thomas Gebauer doch zu. Der 36-Jährige, der seit 2006 bei Ried 378 Spiel gemacht hatte, kommt aber nur als Nummer 2, der 22-Jährige Alexander Schlager soll als Einser-Goalie in die Bundesliga-Saison gehen.