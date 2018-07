Linzer sind echte Gefühlsexperten

Der vierte Stock im ersten Gebäude des Science Park am Gelände der Linzer Kepler-Uni ist im Gelbton von FerRobotics gehalten. In zwei Jahren allerdings packt die Firma, die Robotern Gefühl verleiht und in der Autoindustrie etwa für Schleiftätigkeiten gefragt ist, hier die Koffer, um ein paar Meter weiterzuziehen - und zwar in ein Gebäude, für das noch heuer die Bauarbeiten beginnen werden. „Wir haben dort viel mehr Platz, auch für unsere Produktion“, sagt Ronald Naderer. Zu eng ist es FerRobotics nämlich längst geworden: Die Fertigung wurde deshalb im Mai des Vorjahres ausgelagert, ist seither im Gewerbepark in Linz-Urfahr untergebracht.