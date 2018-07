Tirols Wirtschaft ist weiter im Aufschwung

Investitionsbereitschaft steigt

Auch dem Handel geht es gut: 67 Prozent wollen bis Jahresende den Mitarbeiterstand erhöhen, reduzieren will keiner der Befragten. Im Tourismus waren vor allem die vergangenen beiden Saisonen sehr gut - was Sommer und Herbst betrifft sind die Erwartungen ebenfalls hoch. Besonders erfreulich: Die Investitionsbereitschaft steige wieder, so Garbislander.