Schüler stürzte sieben Meter von Ruinenmauer ab

Eine ungarische Schulklasse hielt sich am Dienstag im Rahmen einer Exkursion in Rattenberg auf. In ihrer Freizeit gingen mehrere Schüler auf den Schlossberg und stiegen bis zu den Ruinen auf. Ein 17-jähriger Schüler kletterte laut Polizeibericht schließlich gegen Mittag auf den westlichen Teil der Ruinenmauer, um Fotos zu machen. Dabei rutschte der Schüler auf der Mauer stehend aus und stürzte rund sieben Meter in ein bewaldetes, steil abfallendes Gelände südlich der Ruinenmauer. Der Jugendliche kam erst in einem Graben zum Liegen und zog sich schwere Verletzungen an der Lendenwirbelsäule und dem linken Handgelenk zu.