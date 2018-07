Brand in Tischlerei in Kundl: Keine Verletzten!

Montag kurz nach 22 Uhr wurde in Kundl die Feuerwehr darüber informiert, dass eine Tischlerei im Ort brannte. Die Ersterhebungen ergaben, dass das Feuer im Bereich einer mit Holz verkleideten Trennwand, an welcher ein Arbeitstisch mit einer starkstrombetriebenen Kappsäge stand, ausgebrochen war. Am Gebäude bzw. an der Tischlereiausstattung entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Personen wurden bei dem Brand weder verletzt noch gefährdet. Die genaue Brandursache konnte bei den Ersterhebungen noch nicht ermittelt werden. Im Einsatz standen neben der Polizei die Freiwillige Feuerwehr Kundl (5 Fahrzeuge, 30 Einsatzkräfte), die FFW Wörgl (4 Autos, 20 Mann) sowie das Rote Kreuz.