7 Alpinisten gerieten bei Ausbildung in Bergnot

Bange Stunden durchlebten am Sonntag Abend sieben Alpinisten im Tiroler Oberland! Die Gruppe vom Deutschen Alpenverein geriet in der Silvretta beim Abstieg von einem Gipfel in gefährliches Gelände und kam nicht mehr weiter. Erst nach verzweifelter Suche nach Netzempfang konnten die Deutschen Hilfe rufen.