Tirol weiter Spitzenreiter am Arbeitsmarkt

Ende Juni stehen geschätzte 3.774.000 Personen in einem unselbständigen Beschäftigungsverhältnis, das sind um +90.000 bzw. +2,4 Prozent mehr als im Vorjahr. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2018 konnten bereits 356.508 arbeitssuchende Personen aus AMS Vormerkung ein Dienstverhältnis antreten, davon waren 47.066 jünger als 25 Jahre, und 73.295 Personen 50 Jahre und älter. Alle Bundesländer verzeichnen weiterhin sinkende Arbeitslosigkeit: Die größten Rückgänge gab es - wie im Vormonat - in Tirol (-18,2 Prozent), gefolgt von der Steiermark (-16,3 Prozent) und Oberösterreich (-13,5 Prozent).