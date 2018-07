Segelboot kenterte auf Millstätter See

Ein 30-jähriger Wiener und ein Salzburger (48) waren am Sonntagabend mit einem mit einem ausgeliehenen Segelboot auf dem Millstätter See unterwegs, als plötzlich in der Seemitte ein Teil der Maststütze des Segelbootes brach. „Der Mast fiel um und aufgrund des starken Windes kippte das Boot um und beide Männer stürzten in den See“, schildert ein Polizist. Da die Segler das gekenterte Boot nicht mehr aufrichten konnten, schwammen sie in Richtung Ufer.