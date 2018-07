Linzer „Luft-Rätsel“ beim Römerberg wird geklärt

Anschober-Appell an Steinkellner

Anschober appelliert an Steinkellner, „seinen wichtigen Beitrag für die Beseitigung der Ursachen für die Belastung und damit für ein drohendes Vertragsverletzungsverfahren mit Millionenstrafen und eine drohende Gesundheitsbelastung in seinem Ressort durch einen massiven Ausbau von Öffentlichem Verkehr und Radfahrverkehr zu leisten und dabei eng und konstruktiv mit dem Umweltressort zusammenzuarbeiten.“ Denn der grüne Umweltlandesrat meint: „Nur so können wir gute Ergebnisse erreichen und das Problem lösen. Das - und nicht ein Verleugnen des Problems - ist es, was sich die Betroffenen zurecht erwarten dürfen“