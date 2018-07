„Luft-Rätsel“ beim Linzer Römerbergtunnel

Das Ergebnis (nicht von der Umweltabteilung, sondern von der Gesamtverkehrsplanung) liegt seit ein paar Tagen vor - und lässt Raum für Spekulationen. So sank etwa am Samstag (2. Juni) das gesamte Verkehrsaufkommen im Bereich Römerbergtunnel-Klammstraße-Hirschgasse um 55 Prozent, der Tagesmittelwert beim Stickstoffdioxid aber nur von 46 auf 35,4 Mikrogramm, also um 23 Prozent. Am Sonntag gab’s 39 Prozent weniger Verkehr, aber nur knapp 8 Prozent weniger Stickoxide.