Facebook und Twitter machen Werbung transparenter

„Kein anderes Unternehmen transparenter“

Sie verteidigte die bisherigen Maßnahmen von Facebook: „Ich glaube nicht, dass irgendein anderes Unternehmen so viel Transparenz gezeigt hat, sowohl bei unserem Werbesystem als auch bei den Nutzungsregeln.“ Das Netzwerk arbeite auch an einem Archiv, in dem Wahlwerbung oder Anzeigen zu politischem Themen bis zu sieben Jahre lang auffindbar sein sollen, wie es weiter hieß. In dem Archiv soll man auch sehen können, für welche Zielgruppen die Werbung ausgespielt wurde.