Heimischer Breaker gewährt persönliche Einblicke

Diverse Workshops und Mentor-Aufgabe

Diese große Bühne will Lil Zoo auch dafür nutzen, um seiner großen Leidenschaft Breaking noch mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Denn Fouad Ambelj will dem Breaking in Österreich auch etwas zurückgeben. So gibt er Workshops und gibt sein Know-how an die neue Generation an Breakern weiter. Außerdem ist er bereits jetzt Mentor vom aufstrebenden B-Boy Hynamite aus Wien, der im Vorjahr das Red Bull BC One Cypher Austria gewann und Österreich beim Weltfinale repräsentierte. Denn für B-Boy Lil Zoo zählt nicht nur der sportliche Erfolg, sondern auch das Weitergeben von Erfahrungen. Er hat es selbst in seiner Jugend in Marokko erlebt, wie wichtig es ist, dass erfahrene Tänzer junge Talente unterstützen. Das ist für ihn der Lifestyle, der Breaking ausmacht – und für den er lebt.