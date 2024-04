Drei aus 14! Rapids Heimbilanz des Schreckens

Sonntag beim LASK drohen erneut wichtige Ausfälle: „Wir arbeiten daran, dass ich hoffentlich im Cup-Finale spielen kann“, ließ Leo Querfeld durchblicken, dass das Spiel in Klagenfurt Vorrang hat. Das Innenverteidiger-Duo Cvetkovic/Querfeld könnte Rapid am 1. Mai bitter benötigen. In eine ähnliche Tendenz geht es bei Lukas Grgic: „Ich habe den Sonntag schon im Hinterkopf. Doch Ziel ist natürlich das Cup-Endspiel.“