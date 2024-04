Pitt-Freundin De Ramon begeistert in Uter-Kampagne

„Sie sind vor ein paar Wochen zusammengezogen“, sagte der Insider damals und merkte an, dass de Ramon bereits die meiste Zeit in Pitts Haus verbracht habe. Laut dem Insider sind Pitts Angehörige von der Nachricht begeistert. „Freunde sagen, dass sie einen sehr guten Einfluss auf ihn hat“, so die Quelle weiter. „Brad ist so verliebt und so glücklich wie schon lange nicht mehr.