Offenbar nächstes Hilfspaket für Ukraine geschnürt

Informationen aus US-Regierungskreisen zufolge will Washington weitere Waffen und Abwehrsysteme im Wert vom sechs Milliarden US-Dollar (rund 5,6 Mrd. Euro) für die Ukraine kaufen. Dazu sollen nach Angaben eines Insiders ein Artillerieabwehrradar, taktische Fahrzeuge, Patriot-Flugabwehrraketensysteme, Drohnen, Artillerie, Präzisionsmunition und Drohnenabwehrsysteme. Auch das Portal „Politico“ berichtete am Donnerstag (Ortszeit) über die neuen Hilfen. Demnach könnten die Pläne bereits an diesem Freitag bei einem virtuellen Treffen der US-geführten Kontaktgruppe zur Unterstützung der Ukraine öffentlich werden.