Achtung, Jacken-Gauner: Nicht jedes Leder echt!

Die Dame war während des Einkaufens in Spittal von Unbekannten, die ihr „sehr italienisch“ vorgekommen sind, angesprochen worden. „Mir wurden Jacken angeboten, angeblich in sehr guter Qualität. Weil mir Italiener sympathisch sind, habe ich eine gekauft.“ Dann borgte sich der charmante Mann noch etwas Geld von der freundlichen Frau; mit der Versicherung, es in zwei Tagen zurückzugeben; per Überweisung. Natürlich kam nie Geld an.