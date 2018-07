Josh: Ein Sommerhit als Vorbote auf das Album

So sieht es die Pressemitteilung: Kein Wunder, dass alles so schnell geht, denn die im Song besungene faszinierende Schöne verdreht ihm in Null-Komma-Nichts den Kopf, geht ihm nicht mehr aus dem Sinn, fasziniert ihn, tanzt für ihn, trinkt mit ihm und spielt mit ihm, bis er ihr schlussendlich völlig verfällt. Er kann nicht anders - auch wenn er es schwer findet, sie zu verstehen und sich zum Narren für sie macht. Er hat nur sie im Kopf: Cordula, seine launische, ihn um den Finger wickelnde Traumfrau. Mit „Cordula Grün“ ist dem Songwriter Josh ein Song samt Mitsing-Refrain und absoluten Ohrwurm-Qualitäten gelungen.