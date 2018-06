Sexualmord an Schülerin nach 25 Jahren aufgeklärt

Mädchen vergewaltigt und erdrosselt

Der mutmaßliche Täter habe den Vorwürfen über seinen Anwalt pauschal widersprochen, sich aber nicht im Einzelnen geäußert, sagte Kruse. Der Mann sei mehrfach vorbestraft, allerdings nie wegen eines Sexualdeliktes. Bis 2011 sei er in Sicherungsverwahrung gewesen. Mit einer neuen Untersuchungsmethode konnte die Polizei die DNA des Mannes in einer Tatortspur nachweisen. Die Spur war am Körper der getöteten Schülerin sichergestellt worden.