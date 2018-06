„Lufthunderter“auf der A1 wird nicht verschärft

„Null-Toleranz“ ist politisch nicht erwünscht

Der Kontrollausschuss des Landtags folgte dem aber mehrheitlich nicht. FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr begründet die politische Ablehnung so: „Weitere Schikanen für Autofahrer lassen wir nicht zu. Alle sind sich einig, dass Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit getroffen werden müssen. Aber so sicher nicht“, stellt Mahr die Sinnhaftigkeit der vorgeschlagenen Toleranzverminderung (Mahr spricht gar von „Null-Toleranz“) vehement in Frage. Mit „Schutz der Gesundheit“ ist die notwendige Senkung der Stickoxid-Emissionen vor allem durch Dieselmotoren gemeint.