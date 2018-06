Diesel-Schadstoffkrise harrt weiter echter Lösung

Was passiert nach dem Rechnungshofbericht?

Was im eigenen Landesbereich passieren müsste, damit der Stickoxid-Grenzwert endlich eingehalten wird, hat der Landesrechnungshof in einem Prüfbericht skizziert. Der Landtags-Kontrollausschuss hat sich am Mittwoch mit den Empfehlungen des Prüforgans auseinandergesetzt und manches (sprachlich) entschärft.