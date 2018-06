ORF-Chef Wrabetz weist „Maulkorb“-Kritik zurück

„Empfehlende Richtlinie ohne Sanktionen“

In der zweiten Julihälfte werde es Gespräche mit Betriebs- und Redakteursrat geben, kündigte Wrabetz an. „Dann wird man sehen, wie so eine Empfehlung an die Mitarbeiter aussieht.“ Den Vorwurf, dass ORF-Journalisten verboten werde, Kritik zu üben, lässt er nicht gelten: „Wenn man sich kritisch mit Fragen auseinandersetzt, muss man das so tun, dass nicht der Eindruck der Voreingenommenheit der journalistischen Arbeit im ORF entsteht. Das ist also eine Maßnahme, die den kritischen Journalismus im ORF absichern und nicht behindern soll.“