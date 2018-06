ORF-Betriebsrat sieht „Kniefall vor der FPÖ“

„Privat ist kein Argument“

Darin heißt es unter anderem: Die „NYT“-Journalisten vertreten keine parteiischen Positionen, promoten keine politische Anschauung, unterstützen keine Kandidaten und unterlassen „beleidigende Kommentare“. Und: „Jegliche Aktivität“ in sozialen Medien falle unter dieses Regelwerk. „Privat“ sei kein Argument: „Alles, was wir online posten oder ,liken‘, ist in gewissem Ausmaß öffentlich. Und alles, was wir öffentlich tun, kann mit der ,Times‘ in Verbindung gebracht werden.“