Gesundheitslandesrätin fordert Masern-Impfpflicht

95 Masernfälle im Vorjahr

Auch deshalb ist für Haberlander die Impfpflicht unumgänglich. Oberste Priorität hat dabei zunächst der Schutz vor Masern. Denn einerseits handelt es sich um eine äußert tückische Kinderkrankheit, die hoch ansteckend ist. Sie geht mit gefährlichen Komplikationen einher. Nach einer Erkrankung ist das Immunsystem über Jahre geschwächt. Anderseits sind die Masern wieder im Vormarsch. 2017 gab es in Österreich 95 Fälle (acht in Oberösterreich). In der ersten Hälfte dieses Jahres wurden bereits 59 Erkrankungen, davon drei in Oberösterreich, registriert.