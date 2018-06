Fünf Mädchen bei Unfall im Mühlviertel verletzt

Eine 18-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach lenkte am 22. Juni 2018 kurz nach 17 Uhr den Pkw ihrer am Beifahrersitz mitfahrenden 17-jährigen Freundin auf der Sarleinsbacher Landesstraße Richtung Sarleinsbach. Am Rücksitz saßen drei weitere 18-jährige Freundinnen. In einer langgezogenen, unübersichtlichen Rechtskurve verlor die Lenkerin aus noch nicht geklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Heck brach aus und der Wagen kam links von der Fahrbahn ab. Der Pkw schlitterte mit dem Heck voran über eine steil abfallende Böschung gegen einen aufgeschütteten Erdwall, überschlug sich und blieb in einem Graben auf dem Dach liegen.