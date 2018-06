Deutsche Wanderin (44) vom Krippenstein geborgen

Die 44-Jährige war trotz Niederschlags - Hagel, Regen und Schnee wechselten einander ab - und schlechter Sicht Freitagnachmittag allein am Heilbronner Rundweg unterwegs. Die Wanderin kam dabei vom Weg ab und verlor völlig die Orientierung. Telefonisch kontaktierte sie daraufhin eine Bekannte in Deutschland, die die Bergrettung alarmierte. Via SMS gelang es der Frau, Karten von ihrem Standort an die Bergrettung zu übermitteln. Eine Hubschrauberbesatzung barg die leicht unterkühlte Frau vom Berg.