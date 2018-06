Feuerwehrmänner retten Rehkitz aus Welser Firma

Ein Rehkitz hat die Feuerwehr Freitagabend aus der Lagerhalle eines großen Möbelhauses in Wels-Neustadt gerettet. Aufmerksame Mitarbeiter entdeckten Freitagabend ein Rehkitz in der Lagerhalle und alarmierten daraufhin die Feuerwehr. Das Rehkitz konnte in der Halle rasch eingefangen werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr entließen das Kitz im Nahbereich wieder in ein Feld.