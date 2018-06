17 „bienenfreundliche“ Gemeinden in Oberösterreich

„Oberösterreich blüht auf“, hofft Umweltlandesrat Rudi Anschober immer mehr: Schon 17 „Bienenfreundliche Gemeinden“ in unserem Bundesland zeigen als Vorreiterinnen, wie Bienen- und Umweltschutz im öffentlichen Raum funktioniert. Anschober: „Sie sind Modell für ganz Oberösterreich und sollen massiv ausgebaut werden.“ Es ist auch höchste Zeit: Im Video, das in einer Schrebergartenanlage in Linz entstand, ist eine sichtlich desorientierte Biene zu sehen, die aus einer Blüte kaum mehr herausfindet und versucht, sich die Zunge zu reinigen. Ist sie mit Pestiziden in Kontakt gekommen?