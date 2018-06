Trotz Reparatur rollt Arbeitszeit-Protestwelle an

AK-Chef Hämmerle bezeichnet das Ablehnungsrecht als Farce. Wann tatsächlich eine Ablehnung möglich sein wird, sei ihm schleierhaft, so der ÖAAB-Funktionär. Die Details sind für ihn nicht klar definiert. Gegen einen legalen gesetzlichen Rahmen vorzugehen, traue sich niemand, so die Erfahrung in den Arbeiterkammern.