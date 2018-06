So verteidigt Strache das neue Arbeitszeitgesetz

Die als Flexibilisierungsgesetz von der ÖVP-FPÖ-Regierung geplante Ausweitung der täglichen Arbeitszeit von zehn auf zwölf Stunden pro Tag wirbelt weiter viel Staub auf. Während die Gewerkschaft bereits erste Kampfmaßnahmen ankündigte, verteidigt Vizekanzler Heinz-Christian Strache die neue Regelung einmal mehr. „Das ist ein Gewinn für Arbeitgeber und Arbeitnehmer - und niemand wird mehr arbeiten“, sagte der FPÖ-Chef am Donnerstag. Erstmals werde so eine Vier-Tage-Arbeitswoche ermöglicht. Zudem würden der gesetzliche Acht-Stunden-Tag und die 40-Stunden-Woche gesichert bleiben. Er lege vor allem Wert auf die Feststellung, dass die Flexibilisierung der Arbeitszeit auf Freiwilligkeit basiere. „Das kann man auch gerne ins Gesetz schreiben“, so Strache. Die Regierungsparteien versichtern zudem am Donnerstag, ihren Antrag zur Höchstarbeitszeit noch zu verändern und die Freiwilligkeit von längerer Arbeit sicher zu stellen.