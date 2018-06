UVP könnte Bergbau-Start noch verzögern

400 Jobs im Bergbau, 1000 in der Industrie

Im Idealfall könnten in dem Lithium-Cluster 1400 neue Jobs entstehen. „400 durch unseren Bergbau, 1000 weitere durch Firmen, die sich ansiedeln“, so Minen-Experte Wanke, der seit 30 Jahren weltweit solche Projekte betreut. „Es wäre ein Segen für das Lavanttal. Und es wäre saubere Industrie.“ Klar ist, dass jeder Schritt Kärntens in dem großen Lithium-Vorhaben weltweit genau beobachtet wird. Zum einen, weil Europa bisher keine eigene Lithium-Produktion hat, zum anderen, weil hinter der European Lithium internationale Investoren stecken, die Profit machen wollen. Wanke: „Wir reden doch von 425 Millionen Euro Gesamtinvestitionskosten. Da muss alles passen.“